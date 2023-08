Sensi-Inter, avventura al capolinea: il centrocampista può essere pedina di scambio. Ecco per chi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/08/2023

Sensi-Inter, il centrocampista verrà ceduto in questa sessione. Uno dei grandi protagonisti di questo pre-campionato della squadra nerazzurra è stato sicuramente Stefano Sensi. L’ex centrocampista del Sassuolo, è stato impiegato spesso da parte di Simone Inzaghi e ha ricambiato la fiducia concessagli. Tre gol nelle amichevoli e prestazioni di altissimo livello in campo.

Un giocatore che, visto quanto fatto in campo, si pensava potesse rimanere a Milano. Ma così non sarà. Infatti, in viale della Liberazione hanno deciso di cedere il giocatore che, dunque, potrà partire solo a titolo definitivo vista la scadenza contrattuale il 30 giugno del 2024.

Non solo, ma Marotta e Ausilio, secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, hanno intenzione di utilizzare il giocatore come pedina di scambio per arrivare ad un attaccante. Infatti, il ragazzo interessa molto a Salernitana, Genoa e Bologna.

Mentre per quanto riguarda i genovesi sarebbe ceduto solo in cambio di cash, le cose cambierebbero per le altre due società. Infatti, con la Salernitana, potrebbe essere imbastito uno scambio con Dia, giocatore che piace molto alla dirigenza. Mentre con il Genoa, ci potrebbe essere lo scambio con Arnautovic, che al momento è in vantaggio sulle altre piste.

Insomma, si cercano tante soluzioni per regalare ad Inzaghi un giocatore che possa occupare la pedina di centravanti che manca. Le aspettative erano ben altre alla vigilia. Vedremo quale sarà il giocatore prescelto.