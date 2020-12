Sconcerti:" Gomez perfetto per l'Inter, Milik ha già una squadra"

Durante la trasmissione 'Stadio aperto' a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato del mercato dell'Inter e di quello che potrebbe fare al caso della squadra nerazzurra, in vista del prosieguo della stagione.

"A occhio, la soluzione ideale per Gomez, in cui potrebbe ricoprire due ruoli è l'Inter, anche se non lo vedo facilissimo da collocare con la stessa libertà che ha avuto a Bergamo.", ha detto il giornalista toscano.

Sul vice Lukaku, ha poi aggiunto:" Pinamonti non è giudicato all'altezza e trovare un altro centravanti non è faile da trovare anche perchè Milik è uno che ha bisogno di giocare gli Europei, altrimenti resta a Napoli. Io penso che lui abbia già trovato una squadra, altrimenti non resterebbe fermo senza garanzie. Questo è il sospetto".