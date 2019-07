Schira: "Juventus, la maglia numero 9 sarà di Icardi"

Come era emerso poco fa, la Juventus ha assegnato a Gonzalo Higuain la maglia numero 21 anziché numero 9, diversamente da quanto accadeva in passato. In molti hanno pensato che i bianconeri avessero lasciato libera la 9 per Mauro Icardi, sempre più ai ferri corti con l'Inter.

A confermare questa tesi è Nicolò Schira, giornalista de "La Gazzetta dello Sport". Questo il suo tweet: "La #Juventus lascia il libera la maglia numero 9. Il suo proprietario sarà Mauro #Icardi, che ha da tempo un accordo con #Paratici per un quinquennale da 8 milioni a stagione +bonus. #Inter chiede 50-60 mln cash, mentre i bianconeri temporeggiano e puntano ai saldi a fine agosto".