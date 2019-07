Scenario cinese per un difensore nerazzurro, lo Jiangsu lo vuole

Dopo aver vinto la Copa America con il suo Brasile, Joao Miranda si gode gli ultimi giorni di ferie prima del rientro alla base. Per lui si profila un periodo assai intenso perchè non è un mistero che Antonio Conte non lo consideri tra le primissime rotazioni della sua difesa ideale, complici anche gli arrivi di Godin e Bastoni.

D'altro canto non mancano gli estimatori per l'esperto difensore carioca. Il Monaco si era già fatto avanti nell'ultimo mercato invernale per assicurarselo e si è fatto nuovamente avanti nelle ultime settimane sperando di chiudere la trattativa in maniera rapida. L'Inter è decisa a cedere il difensore solo in via definitiva per un importo che oscilla tra 3 ed i 5 milioni di euro. Nelle ultime ore si parla un inserimento a sorpresa , lo Jiangsu sarebbe intenzionato a portare Miranda in Cina, sfruttando le sinergie del gruppo Suning proprietario di entrambi i club. A Nanchino Miranda potrebbe far coppia con un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano e milanese, quel Paletta protagonista di alcuni derby in maglia rossonera solo qualche anno fa.