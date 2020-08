Scambio Vecino Allan, a settembre se ne potrebbe riparlare

Il centrocampo dell'Inter, in vista della prossima sessione di mercato, potrebbe rifarsi ancora una volta il look. Dall'estate scorsa ad oggi sono arrivati Lucien Agoumé, Stefano Sensi, Nicolò Barella e Christian Eriksen.

Ora, nonostante in chiusura ci sia anche Sandro Tonali, i dirigenti del club nerazzurro stanno pensando di portare a Milano un altro volto nuovo. Il tutto riconduce ad Allan, centrocampista del Napoli che quest'anno in Serie A ha collezionato la media di 14 partite.

Un bottino piuttosto magro per uno che a gennaio 2019 stava per essere ingaggiato dal PSG per 100 milioni di euro. Per portarlo a Milano, l'Inter potrebbe proporre ancora una volta al club campano uno scambio col cartellino di Matias Vecino. Lo riferisce Sportmediaset.