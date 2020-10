Scambio Pinamonti Gervinho, tempi troppo brevi per concludere l'affare

Il mercato in entrata interista probabilmente si conclude con l'ufficialità di Matteo Darmian resa nota in mattinata. Nelle ultime ore si era fatta spazio l'ipotesi di scambio con il Parma con Andrea Pinamonti e Gervinho come protagonisti.

L'ivoriano piace ad Antonio Conte soprattutto per la sua rapidità, ma stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, non ci sarebbero i tempi tecnici per formalizzare uno scambio che avrebbe fatto comodo ad entrambe le parti.

A poco meno di tre dal termine dunque, per Pinamonti si prospetta una stagione nel club in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio "dei grandi" dove vestirà i panni di vice-Romelu Lukaku.