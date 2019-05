Scambio Icardi-Dybala, secondo Sky per l'Inter l'affare è possibile: le ultime

Se la notizia fosse uscita un anno fa, chi l'avrebbe riportata probabilmente sarebbe stato assaltato sia dai sostenitori juventini, sia dai sostenitori interisti. Oggi però la situazione è cambiata, e secondo Sky Sport, lo scambio Icardi-Dybala non è più utopia.

Il 10 bianconero, stimato non poco dall'AD nerazzurro Beppe Marotta, a Milano ritroverebbe quella continuità che quest'anno a Torino non ha trovato. L'approdo di Cristiano Ronaldo infatti, per Paulo Dybala è significato anche e soprattutto calciare molti meno rigori e punizioni. Un fattore non irrilevante che la scorsa stagione ha permesso alla Joya di superare quota 20 reti in stagione.

Per quanto concerne Mauro Icardi invece, che ha più volte ribadito di voler restare a Milano, qualora la permanenza nel capoluogo lombardo dovesse risultare impossibile, la Juventus sarebbe l'unica meta gradita al giocatore. Per l'Inter l'affare resta possibile, ma considerando i rapporti con cui si sono lasciati Beppe Marotta e Fabio Paratici, veder decollare la trattativa sarà complicato.