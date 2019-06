Scambio Icardi Dybala, arriva un si fondamentale

Icardi ha chiesto un colloquio con la dirigenza nerazzurra, Icardi vuole restare a Milano, voci che continuano a rimbalzare tanto più dopo l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Poco ma sicuro invece è che l’interesse della Juventus per l’argentino non è mai venuto meno. Il sito della Gazzetta nelle ultime ore ha confermato tutto, supportando la fattibilità dello scambio con un dato di fatto decisamente importante. Lo spogliatoio dei Campioni d’Italia avrebbe già dato il proprio ok all’arrivo di Icardi e lo ha fatto per bocca del suo senatore più rappresentativo, Giorgio Chiellini.

Il difensore bianconero, senza mai entrare in particolari di competenza dirigenziale e pur ricordando la grande amicizia con Paulo Dybala, ha lasciato chiaramente intendere che l’arrivo dell’ex capitano nerazzurro sarebbe approvato da tutto lo spogliatoio bianconero. Era di qualche giorno fa l’indiscrezione che anche Cristiano Ronaldo vedesse di buon occhio l’ipotesi, convinto che poter giostrare intorno ad un boa come Icardi permetterebbe anche a lui di avere grandi benefici.