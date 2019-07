Scambio Dybala-Lukaku: dall'Inghilterra arriva la buona notizia per l'Inter

La trattativa tra Juventus e Manchester United per lo scambio Lukaku Dybala sembra aver preso piede.

Ieri l'agente dell'argentino era a Londra, con ogni probabilità per trattare con il club inglese.

Ed sarebbe proprio l'attaccante argentino, secondo The Sun, a rimettere in pista l'Inter. Questo perché Dybala non sarebbe convinto della destinazione e non ha trovato l'accordo economico con lo United.