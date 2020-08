Scambio Biraghi Dalbert, se ne riparlerà dopo l'Europa League

C'è un'operazione ancora tutta da definire per quanto concerne il mercato nerazzurro. La scorsa estate con la Fiorentina si intavolò uno scambio di prestiti con Cristiano Biraghi ed Henrique Dalbert protagonisti.

L'italiano approdò a Milano in prestito con diritto di riscatto, mentre l'ex Nizza si è trasferito in Toscana in prestito secco. Biraghi questa stagione è stato più volte al centro della critica che spesso lo ha "accusato" di non essere in grado di reggere il peso della maglia dell'Inter.

A campionato concluso però, con sei assist all'attivo il n°34 si porta a casa il titolo di secondo miglior difensore assist-man della Serie A (il primo è stato Robin Gosens dell'Atalanta). Un traguardo senza dubbio positivo che al momento non gli assicura ancora la permanenza in nerazzurro. Tutti i discorsi sono stati rinviati al termine dell'Europa League.