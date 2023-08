Scamacca-Inter, c’è il rilancio di Marotta: ecco quanto conta di chiudere la società

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/08/2023

Scamacca-Inter, intesa vicina per l’attaccante del West Ham. In casa nerazzurra sono ore molto importanti per il calciomercato. Infatti, mancano ancora delle pedine per completare la rosa di Inzaghi e renderla competitiva anche per la prossima stagione. Detto che Samardzic è un giocatore per cui la trattativa sembra proseguire in maniera spedita e il giocatore potrebbe essere a giorni a Milano, c’è da fare anche un discorso per quanto riguarda Scamacca.

L’attaccante del West Ham, è stato individuato come la punta adatta a sostituire Romelu Lukaku, vicino alla Juventus. Intanto, novità importanti, arrivato dal giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, che da il suo aggiornamento in merito a questa trattativa.

Infatti, secondo Romano, proseguono in maniera proficua i contati tra le parti. La prima offerta di 20 milioni di euro è stata rifiutata dal club inglese. Ma ecco che in viale della Liberazione hanno subito pronto il rilancio. Infatti, Marotta, è pronto ad offrire 25 milioni più bonus per arrivare al giocatore. E proprio questa cifra dovrebbe essere quella giusta tanto che, a giorni, tutto potrebbe essere concluso.

Insomma, sembra che Scamacca potrebbe davvero essere il prossimo attaccante nerazzurro. Un giocatore cercato per tantissimo tempo, insieme al suo grande amico Frattesi, e che adesso potrebbe davvero ricongiungere la coppia, dopo la bella esperienza con la maglia del Sassuolo.