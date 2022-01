Scamacca Inter, Carnevali potrebbe fare un assist a Marotta

L'Inter punta dritto in direzione Gianluca Scamacca.

L'attaccante attualmente in forza al Sassuolo, che attualmente in campionato ha timbrato il cartellino ben 9 volte in 22 presenze, continua ad essere il preferito per l'attacco sia dell'AD Giuseppe Marotta sia del DS Piero Ausilio. Il lavoro svolto dal classe 1999 sia nella passata stagione sia in quella corrente non è passato inosservato a chi come l'Inter ha intenzione di proseguire sulla "linea verde" tracciata dal Presidente Steven Zhang. Il tutto, valorizzando anche il Made in Italy.

Per Scamacca ci sarebbe anche la concorrenza dei cugini del Milan, ma dall'edizione odierna di Sportmediaset XXL si apprende che il club di Via della Liberazione è in netto vantaggio sui rossoneri. Ad avvicinare l'ex Genoa a Milano, potrebbe essere l'attaccante del Pisa, Lorenzo Lucca. IL DS neroverde Giovanni Carnevali ha il bomber del club toscano in pugno e questo non fa altro che avvicinare Scamacca ai nerazzurri. Pensare però che quest'ultimo giunga a Milano nell'immediato, appare praticamente utopico.

Inter e Sassuolo si andrebbero a sedere intorno ad un tavolo solo nella prossima finestra di mercato estivo non solo per Scamacca, ma anche per Davide Frattesi, altro classe 1999 che quest'anno in campionato sta facendo vedere grandi cose (per lui 4 gol e 2 assist in 22 apparizioni complessive). Per finanziare il doppio colpo Marotta e Ausilio dovrebbero far pervenire al club emiliano un'offerta non inferiore ai 60 milioni di euro, ma occhio al possibile inserimento di Andrea Pinamonti nell'affare.