Scamacca Inter, Carnevali manda un messaggio a Marotta: le parole

L'Inter non molla di un centimetro Gianluca Scamacca.

Il centravanti di proprietà del Sassuolo, che con quella odierna contro il Cagliari è quota 30 presenze in stagione condite 13 reti, piace parecchio all'Inter e soprattutto all'Amministratore Delegato dell'Area Sport, Giuseppe Marotta. Questo non è di certo un mistero, con il Direttore Sportivo neroverde Giovanni Carnevali che già qualche settimana fa ha ammesso che i nerazzurri sono stati il primo club a muoversi concretamente per chiedere informazioni sul classe 1999. La situazione è al momento la medesima, ma Carnevali, nel pre-partita contro il Cagliari, ai microfoni di Sky Sport ha fatto una precisazione importante.

Il dirigente del Sassuolo ha fatto sapere che il rinnovo di Scamacca (ufficializzato appena due giorni fa) è la prova di come il club emiliano abbia intenzione di tutelare i propri gioielli, a prescindere dall'interesse per loro da parte di club prestigiosi. Insomma, prima di pensare a qualche cessione illustre, ci penseranno più di una volta.

Il Sassuolo dal canto suo continua a valutare Scamacca non meno di 40 milioni di euro. Una cifra non indifferente che però potrebbe essere "ammorbidita" mediante l'inserimento nell'affare di qualche contro partita tecnica. Il n°91 neroverde, con i suoi 195 cm, rappresenta il prototipo di attaccante che tante piace a Simone Inzaghi (vedi l'esplicita richiesta di ingaggiare Edin Dzeko). Questo l'Inter lo sa bene e cercherà la formula giusta per accontentare il proprio allenatore.