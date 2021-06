Satriano può salutare l'Inter: in sei di Premier su di lui

Miglior attaccante del campionato italiano Primavera, in questa stagione, ed un futuro brillante tutto da scrivere. Martin Satriano, attaccante uruguaiano classe 2001, arrivato l'anno scorso all'Inter, ha stupito per le sue qualità e ha iniziato a fare gola a tante società, soprattutto straniere e, nello specifico, di Premier League.

Infatti, il centravanti, ha su di se gli occhi di ben sei società inglesi, come riportato da parte del Daily Mail. Si tratta di Arsenal, Chelsea, Everton, Manchester City, Tottenham e West Ham. Dal suo canto, il giocatore, non ha mai giurato amore eterno al nerazzurro e non ha mai nascosto di sognare un'esperienza in Inghilterra.

Ecco che, le esigenze di bilancio della società di Viale della Liberazione, potrebbero far si che Satriano possa partire a titolo definitivo verso altri lidi. Al momento sono solo voci, ma tra qualche settimana potrebbe esserci qualcosa di più. Perchè Satriano è un talento cristallino che può far bene in tantissime squadre. E quelle squadre se ne sono accorte.