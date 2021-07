Satriano boom! Tante richieste per lui: la decisione dell'Inter

Martin Satriano sta sorprendendo tutti in questo pre-campionato: prestazioni all'altezza della prima squadra e soprattutto gol che stanno facendo impazzire i tifosi e riflettere sia Simone Inzaghi che la dirigenza nerazzurra. Sul giocatore, infatti, ci sarebbero gli interessi di tante squadre non soltanto italiane, ma anche europee, pronte a provare a strappare il prestito del calciatore alla società di viale della Liberazione. Il club, dal canto suo, dovrà affrontare una decisione delicata per fare il bene del ragazzo e per valorizzare un patrimonio della società presente ed anche futuro.

Secondo quanto riportato da sito Calciomercato.com, però, da Marotta e Ausilio non è ancora arrivata una decisione definitiva sul futuro del talento uruguayano classe 2001 e questo su indicazione del nuovo allenatore Simone Inzaghi. L'ex Lazio, per questo, sarebbe rimasto davvero favorevolmente impressionato dal giocatore tanto da spingere i dirigenti a mettere in stand-by le richieste - quanto meno per il momento - per poter tastare ancora l'attaccante in attesa di test più probanti per lui e per la squadra che si dovrà preparare alla nuova stagione.

Nelle ultime ore si era parlato, ad esempio, di un inserimento del giovane nella trattativa con il Cagliari per portare Nahitan Nandez all'Inter, ma anche di squadre belga, olandesi e della nostra Serie B. Però, stando a questa decisione, sembra essere lontano un suo coinvolgimento nell'affare. Ore di riflessione in casa Inter, che dovranno portare ad una scelta non semplice per fare in modo che Martin Satriano possa crescere e possa giocare quanto più possibile per essere, magari, un domani, un giocatore importante anche per l'Inter dei grandi.