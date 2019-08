Sanchez salta l'allenamento con lo United per recarsi in ambasciata

Alexis Sanchez ha saltato l'allenamento con il Manchester United in vista della gara contro il Crystal Palace per motivi burocratici.

L'attaccante cileno, come riportato dal Sun, si sarebbe recato all'ambasciata statunitense per un visto per gli Stati Uniti. Il cile giocherà un'amichevole a Los Angeles contro l'Argentina ed il numero sette sarà convocato con la propria nazionale.

Il Manchester United ha concesso il permesso di non allenarsi al calciatore.