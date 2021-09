Sanchez lascia l'Inter a gennaio? Per lui si profila un derby di mercato

Alexis Sanchez via dall'Inter? Può essere un'ipotesi. L'attaccante cileno, che sembra essere recuperato dopo i guai fisici sofferti durante il periodo di preparazione, ed è tornato in campo in maniera convincente. L'idea dell'Inter, però, è quella di cederlo anche nel mercato di gennaio, per liberarsi dell'ingaggio da 7 milioni che pesa tanto a bilancio e che rende Sanchez il giocatore più pagato dell'intera rosa nerazzurra in questo momento.

Se da un lato c'è l'Inter che vuole cedere il calciatore, dall'altro, secondo quanto riportato da parte del quotidiano britannico, Sun, c'è anche l'interessamento di un paio di squadre spagnole, che vorrebbero puntare sul cileno per il loro reparto avanzato. Si tratta di un vero e proprio derby tra Siviglia e Betis, entrambe davvero molto interessate.

Vedremo se da qui a gennaio nascerà qualche trattativa, quel che è certo è che Sanchez, con i suoi problemi fisici e il suo stipendio molto elevato, non rappresenta un tassello su cui l'Inter ha intenzione di puntare per il futuro. Sicuramente, la sua tecnica e la sua classe lo rendono ancora un calciatore molto valido, purtroppo però si riesce a vederle in campo davvero poco a causa - come detto - degli acciacchi. Per il cileno sarebbe il secondo ritorno in Spagna, dopo essere stato al Barcellona e aver lasciato un buon ricordo.