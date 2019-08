Sanchez-Inter: tifosi dello United inferociti, chieste le dimissioni

E' ufficiale da pochi minuti, Alexis Sanchez è un nuovo giocatore dell'Inter. Il nino maravilla è arrivato ieri, e dopo le visite mediche di rito ha firmato il contratto che lo lega alla società nerazzurra per questa stagione. Arriva in prestito secco per un anno, con l'Inter che parteciperà solo al pagamento dell'ingaggio del cileno per 5 milioni mentre la quota maggiore resta a carico dei Red Devils.

Proprio questo accordo ha suscitato le ire dei tifosi dello United di cui parla il sito del Corriere dello Sport. I blog d'oltremanica arrivano addirittura a chiedere le dimissioni di Woodward nel caso in cui l'Inter vincesse lo scudetto con la coppia ex United Lukaku-Sanchez.

Secondo il Corriere dello Sport l'abiilità dello staff di mercato nerazzurro nel condurre in porto una trattativa a condizioni estremamente vantaggiose non è stata presa bene dalle parti di Old Trafford e le polemiche da quelle parti ora sono roventi.