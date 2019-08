Sanchez Inter, si chiude in 48 ore: i dettagli. Dopo il cileno, altri 2 arrivi

Giuseppe Marotta e la dirigenza nerazzurra sono al lavoro per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Alexis Sanchez è il nome forte per l'attacco nerazzurro. Una trattativa che si chiuderà entro 48 ore, come riportato dall'edizione online de 'La Gazzetta dello Sport'.

Da stamattina, Inter e Manchester United hanno avviato i contatti per chiudere questa operazione di mercato. Si lavora sulle cifre e sui tempi di pagamento: prestito oneroso di 2/3 milioni di euro, diritto di riscatto tra i 12/15 milioni.

Sanchez ha già accettato il passaggio all'Inter. I due club si divideranno il pagamento dell'ingaggio, molto alto, dell'attaccante cileno. Lo stesso Sanchez, sarebbe disposto a rivedere il suo ingaggio, in vista del passaggio in nerazzurro. Dopo l'attaccante, a Milano si aspettano altri due rinforzi, richiesti da Antonio Conte. I nomi sono quelli di Fernando Llorente e Arturo Vidal, giocatori che il tecnico nerazzurro conosce molto bene.