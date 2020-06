Sanchez Inter, riscatto ancora incerto: il cileno nel mirino di Ronaldo

Il futuro di Alexis Sanchez è sempre più incerto. I nerazzurri sarebbero ancora indecisi se riconfermarlo e molto dipenderà dal suo rendimento fino al termine della stagione. L’attaccante ha avuto diversi problemi fisici che gli hanno impedito di giocare con continuità. Nel caso in cui il cileno dovesse convincere la dirigenza a puntare su di lui anche per il prossimo anno bisognerà trovare un accordo con il Manchester United.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un probabile prolungamento del prestito, ma i Red Devils preferirebbero cederlo a titolo definitivo per liberarsi dell’ingaggio da 12 milioni di euro percepito attualmente dal giocatore.

Come riportato dal Daily Mail, se Sanchez non dovesse restare in nerazzurro, il suo futuro potrebbe essere in Spagna. Sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Real Valladolid, club di cui il grande ex Ronaldo è presidente. A confermare l’interesse ci ha pensato il fenomeno che dichiato: "Se l'Inter non dovesse riscattarlo noi saremmo pronti ad accoglierlo nella nostra squadra".