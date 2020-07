Sanchez Inter, possibile svolta: prende quota uno scambio con Perisic

L’Inter ha intenzione di riconfermare Alessio Sanchez anche per la prossima stagione. Il cileno, dopo una buona parte di stagione condizionata da diversi infortuni, è diventato uno delle pedine fondamentali di Antonio Conte. Dalla ripresa del campionato è stato coinvolto in 10 delle 26 reti segnate dalla squadra nerazzurra, segnando 3 goal e realizzando 7 assist.

Beppe Marotta sarebbe da qualche settimana in trattative con il Manchester United, proprietario del cartellino, per prolungare il prestito per l’Europa League e acquistarlo a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da SportMediaset, i Red Devils vorrebbero liberarsi dell’alto ingaggio percepito dal classe ‘89 e sarebbero disposti a farlo partire per circa 20 milioni.

I nerazzurri avrebbero proposto allo United uno scambio con Ivan Perisic, valutato anche lui circa 20 milioni di euro. Il croato sembrerebbe destinato a tornare all’Inter dopo il prestito al Bayern Monaco e non rientrerebbe più nei piani interisti. Uno scambio che potrebbe accontentare entrambe le squadre, adesso bisognerà la risposta dei Red Devils.