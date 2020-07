Sanchez Inter, lo United vorrebbe liberarsene a titolo definitivo

Quello ammirato nell'ultimo periodo, è senza dubbio il miglior Alexis Sanchez della stagione. E' vero, il cileno è stato fermo prima tre mesi per un infortunio alla caviglia, poi per via dello stop legato alla diffusione del COVID-19.

Oggi però Sanchez per Antonio Conte è diventato una pedina imprescindibile, forse anche più dell'apparente intoccabile Lautaro Martinez. Questo lo ha capito anche Beppe Marotta che nel pre-partita di ieri contro la Fiorentina ha confermato che proverà a trattenere l'ex Barcellona e Udinese anche dopo il match di Europa League contro il Getafe.

Secondo il Manchester Evening News, anche in virtù del corposo ingaggio percepito dal Nino Maravilla (11 milioni di euro a stagione), il Manchester United vorrebbe cederlo a titolo definitivo quanto prima. Questo è un fattore che facilita ulteriormente la permanenza di Sanchez a Milano.