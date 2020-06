Sanchez Inter, la riconferma in nerazzurro è difficile ma non impossibile

Il futuro di Alexis Sanchez nella Milano nerazzurra si infittisce sempre più di interrogativi. Arrivato in prestito secco dal Manchester United la scorsa estate, il cileno all'Inter (complice anche l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto ai box tre mesi) non è mai riuscito ad esprimersi al 100%.

Dal canto proprio i Red Devils non sembrano intenzionati ad offrire a Sanchez un ruolo di primo piano all'interno del progetto targato Ole Gunnar Solskjaer, anche in virtù delle 400.000£ annue che percepisce l'ex Barcellona e Udinese.

L'intenzione del club di Via della Liberazione sarebbe quella di concedere un'altra chance al n°7, ma ovviamente sarà fondamentale pattuire un prezzo contenuto con il club inglese. A riferirlo è stata la redazione del Mirror.