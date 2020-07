Sanchez Inter, l'accordo è possibile ma c'è ancora un ostacolo da superare

Alexis Sanchez sembrerebbe essere diventato un giocatore fondamentale per l'Inter di Conte: il cileno, reduce da un'ottima prestazione contro il Genoa, adesso avrebbe convinto la dirigenza nerazzurra con quest'ultima che lavora sul riscatto col Manchester United.



Secondo quanto riferito dal tabloid inglese "The Sun" ci sarebbe però un ostacolo ancora da superare: l'ingaggio di Sanchez è troppo elevato per le casse del club e adesso si lavora per un aiuto da parte dei Red Devils. L'idea, stando sempre alle indiscrezioni provenienti d'oltremanica, potrebbe essere quella di prolungare il prestito per un altro anno.



Sanchez percepisce poco meno di 2,25 milioni di sterline al mese, una cifra che l'Inter al momento riterrebbe troppo dispendiosa. Nonostante questo l'intenzione sarebbe quella di trattenere nell'organico l'ex Udinese e Barcellona.