Sanchez Inter, il suo futuro inizia a prendere forma: i dettagli

Arrivato a Milano solo la scorsa estate, Alexis Sanchez al termine della stagione corrente può fare le valigie e riprendere il primo volo per il Regno Unito.

L'attaccante di proprietà del Manchester United è stato ceduto all'Inter in prestito secco, e secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira il club di Viale della Liberazione non farà nulla per tentare di trattenerlo.

Niente ingaggio a titolo definitivo dunque per Sanchez che nella Milano interista non è mai riuscito ad incidere più di tanto. Che complice la presenza di Lautaro Martinez non avrebbe trovato molto spazio al fianco di Romelu Lukaku era prevedibile, e questo non può che spingere il cileno verso il ritorno in Inghilterra.