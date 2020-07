Sanchez Inter: il Manchester United non fa sconti sul riscatto

Non ci sarà nessuno sconto del Manchester United nei confronti dell'Inter per quanto riguarda l'acquisto a titolo definitivo di Sanchez. A riportarlo è il famoso cronista di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso la rubrica "La soffiata" presente su Calciomercato.com spiega la situazione tra i due club.



I red devils non fanno nessun passo indietro e si dimostrano irremovibili in merito a una diminuzione del cartellino del cileno. Ecco quanto affermato sulla trattativa: "In sostanza, per mantenere Alexis alla corte di Conte serve un accordo per acquistarlo. Lo United mira a liberarsi dei 55 milioni lordi di ingaggio ancora garantiti a Sanchez dall'attuale contratto faraonico firmato con i Red Devils. Ecco perché l'Inter entro il 5 agosto deve prendere una decisione: mollare Sanchez in via definitiva oppure comprarlo per trattenerlo in Europa League e anche oltre, per la stagione 2020/2021.



Non spaventa l'accordo col giocatore con un netto taglio allo stipendio, Alexis è consapevole di come sia sproporzionato e apre a parlarne con l'Inter. Ma anche lo United vuole un indennizzo economico importante e non regala Sanchez, dunque c'è un doppio accordo da trovare in pochissimo tempo. E nessun favore ai nerazzurri dal Manchester...".