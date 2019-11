Sanchez Inter, il Manchester United fissa il prezzo del riscatto

Alexis Sanchez è stato protagonista di un avvio balbettante con la maglia dell'Inter: il cileno è momentaneamente fermo ai box per un infortunio al tendine peroneo e il club nerazzurro riflette sull'ipotetico riscatto dell'ex Udinese.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal sito britannico "The Athletic" il Manchester United, squadra detentrice del cartellino del giocatore, ha deciso la cifra esatta per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante.



I Red Devils chiedono 25 milioni di sterline, ma Marotta e Ausilio non sembrano convinti nell'esercitare il riscatto. Sanchez è sceso in campo solo in quattro partite collezionando solo una rete e un assist. L'Inter medita, nel frattempo il club inglese detta le condizioni.