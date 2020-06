Sanchez Inter, il cileno può restare: lo United apre al rinnovo del prestito

Il futuro di Alexis Sanchez potrebbe essere ancora con la maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Manchester United avrebbe aperto ad un rinnovo del prestito per la prossima stagione. Il cileno, a causa di diversi problemi fisici, non è mai riuscito a imporsi in nerazzurro. In questa stagione ha collezionato 596 minuti divisi in 15 presenze. Il classe '89 dovrà sfruttare questa ultima parte di stagione per cercare di convincere la dirigenza a puntare ancora su di lui.

Resterebbe comunque da risolvere il problema dello stipendio. Il cileno percepisce attualmente circa 12 milioni di euro a stagione ed ha ha infatti un contratto con il Manchester United. Alexis Sanchez non rientrerebbe più nei piani dei Red Devils, che vorrebbero cercare di liberarsi del pesante ingaggio percepito dal giocatore. I nerazzurri però, non sembrerebbero disposti a coprire l'intera cifra dell'ingaggio. L' Inter paga attualmente soltanto 5 milioni, mentre la parte restante viene versata dal club inglese.