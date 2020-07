Sanchez Inter, grandi passi in avanti: accordo vicino col Manchester United

Un futuro ancora all'Inter per Alexis Sanchez. L'Inter deve trovare l'accordo con il Manchester United, ma la trattativa sarebbe a buon punto.

Lo riporta Repubblica. I due club sono vicini alla conclusione della trattativa: prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Sanchez sta disputando un'ottima seconda parte di campionato e per Antonio Conte è un giocatore molto importante. Potrebbero essere giorni decisivi per la permanenza in nerazzurro dell'attaccante cileno.