Sanchez Inter, dirigenza al lavoro per l'acquisto definitivo

Il primo obiettivo di mercato dell'Inter è trattenere chi già c'è. Il nome è quello di Alexis Sanchez. Il cileno, dopo una prima parte di stagione travagliata dall'infortunio alla caviglia, ha convinto Conte e i vertici nerazzurri a suon di ottime prestazioni post lockdown, dove il cileno è secondo solo a Messi per numero di assist vincenti.

L'obiettivo della società nerazzurra è quello di trattenere Sanchez anche dopo la data di scadenza del prestito,il prossimo 5 agosto, giorno dell'ottavo di Europa League contro il Getafe. Lo United non vuole un rinnovo del prestito e prende in considerazione solo una cessione definitiva e l'Inter sta lavorando per far pervenire ai Red Devils l'offerta giusta.

Negli scorsi giorni l'Inter ha incontrato l'intermediario di Sanchez per trovare un accordo sull'ingaggio, che attualmente viene pagato per più di metà dal Man Utd. Con la squadra di Solksjaer, il cileno ha ancora un contratto per i prossimi due anni di 55 milioni di euro lordi, cifre molto alte. Una volta trovato l'accordo tra l'Inter e Sanchez ci si concentrerà per trovare una buonuscita con lo United.