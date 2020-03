Sanchez Inter, dall'Inghilterra sono sicuri: il suo futuro è già scritto

Era una notizia piuttosto prevedibile, ma questa mattina in Inghilterra il Telegraph ha praticamente dato la certezza: la prossima stagione Alexis Sanchez non sarà più un calciatore dell'Inter.

Il cileno, arrivato a Milano in prestito secco dal Manchester United, non ha convinto Antonio Conte. Dunque, pensare che il club di Via della Liberazione la prossima estate si siederà intorno ad un tavolo con i Red Devils per trattenere l'ex Barcellona appare un'ipotesi abbastanza remota.

Sanchez ad oggi è legato al Manchester United con un contratto fino al 30 giugno 2022 dove percepisce 500.000£ a settimana. Per questo motivo, difficilmente qualche altro club deciderà di addossarsi - seppur in prestito - un contratto simile.