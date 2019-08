Sanchez Inter, ci siamo: dall'Inghilterra un ulteriore indizio

Alexis Sanchez si prepara a vestire la maglia dell'Inter. Il giocatore ha accettato da giorni la nuova destinazione. Inter e Manchester United stanno chiudendo la trattativa per l'arrivo a Milano dell'attaccante cileno.

Dall'Inghilterra, arriva un ulteriore indizio sull'addio di Sanchez ai Red Devils. Per il match di stasera contro il Wolverhampton, il tecnico Ole Gunnar Solskjaer non ha portato nemmeno in panchina il calciatore.

Addio ormai vicino, Sanchez è pronto per la sua nuova avventura con l'Inter. Un ritorno in serie A, dove l'attaccante cileno si è fatto conoscere con la maglia dell'Udinese.