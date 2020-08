Sanchez Inter, che colpo! Svelate le cifre dello stipendio lordo del cileno

Alexis Sanchez è passato a titolo gratuito dal Manchester United all'Inter: Il fantasista cileno arriva a titolo definitivo in casa nerazzurra con un contratto di tre anni e percependo 7 milioni a stagione. Capolavoro di Marotta: l'ad nerazzurro si è liberato dell'indennizzo chiesto dai red devils e dell'ingaggio corposo del calciatore approfittando del Decreto Crescita. Ma quanto costerà lo stipendio lordo dell'ex Udinese e Barcellona al club targato Suning?

Ecco quanto riportato dal noto portale d'approfondimento economico-calcistico Calcio e Finanza:



"Considerando i benefici fiscali per i lavoratori rimpatriati previsti dal Decreto Crescita il costo complessivo dell’ingaggio a carico della società nerazzurra dovrebbe essere pari a 9,17 milioni di euro a stagione e dunque pari a 27,51 milioni di euro sulle tre stagioni.



L’Inter risparmierà inoltre il costo dell’acquisto del cartellino di Sanchez. Si tratta di un dettaglio non secondario, considerando che si parlava di un indennizzo di 15/20 milioni di euro da versare allo United per liberarlo“.