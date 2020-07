Sanchez Inter, c'è l'accordo. Lo United però dice no al rinnovo del prestito

Alexis Sanchez sembrerebbe ancora nei piani dell'Inter: il cileno avrebbe convinto la dirigenza targata Suning che adesso studia la giusta strategia per trovare l'accordo con il Manchester United. Nel frattempo arrivano segnali positivi: secondo quanto riferito da Sport Mediaset Sanchez avrebbe detto sì alla permanenza in nerazzurro ma il vero ostacolo sarebbe rappresentato dai Red Devils.



Il club inglese usa il pugno di ferro: no al prolungamento del prestito con la cessione del fantasista possibile solo a titolo definitivo su una cifra che si aggirerebbe attorno ai 15 milioni. Emergono anche dei particolari sull'intesa tra l'Inter e il cileno: contratto fino al 2023 ma con cifre decisamente inferiori ai 12 milioni di euro all'anno momentaneamente percepiti.



L'Inter incassa quindi il sì dell'ex Udinese e Barcellona, restano solo da limare alcuni dettagli con il Manchester United per trovare la giusta formula del trasferimento. Continua quindi la trattativa tra i due club: dall'Inghilterra nessun cambio di posizione con l'ipotesi rinnovo del prestito rispedita al mittente. Nel frattempo trovato l'accordo col calciatore.