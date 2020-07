Sanchez Inter, affare adesso fattibile: cresce l'ottimismo

Alexis Sanchez sembrerebbe esser destinato a restare sotto i riflettori di San Siro: il giocatore cileno avrebbe convinto non solo Antonio Conte ma anche la dirigenza targata Suning che adesso è al lavoro per l'acquisto a titolo definitivo dal Manchester United.



Sembravano esserci degli ostacoli sull'affare ma stando alle ultime indiscrezioni di Manchester Evening News ormai la trattativa sarebbe fattibile con la fumata bianca tra i due club attesa nelle prossime ore dati i negoziati soddisfacenti.



Filtra adesso ottimismo nelle parti di Porta Nuova, con l'Inter che acquisterebbe Sanchez anziché prolungare per un altro anno il prestito secco. Dall'Inghilterra sicuri: Sanchez vestirà nerazzurro anche il prossimo anno.