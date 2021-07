Sanchez in uscita dall'Inter? C'è già il nome del suo sostituto

Il futuro di Alexis Sanchez con la maglia dell'Inter potrebbe non essere così lungo. L'attaccante, infatti, dopo una Coppa America in infermeria, non garantisce più quell'affidabilità fisica che è richiesta per avere un reparto avanzato competitivo.

Infatti, secondo quanto riportato da parte di SportMediaset, il giocatore potrebbe partire proprio in virtù di una mancata continuità di prestazioni, anche perchè al nuovo allenatore Simone Inzaghi piace molto.

L'eventuale sostituto? Il nome è sempre lo stesso ed è quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo che fa gola alla società nerazzurra e per cui c'è già stato qualche approccio come confermato da Carnevali qualche giorno fa.