Sanchez, contratto con una clausola non scritta a sorpresa

Alexis Sanchez ha firmato, dunque da poche ore è un nuovo giocatore dell'Inter. Il "nino maravilla" torna in Italia dopo le stagioni straordinarie di Udine e dopo le avventure in Spagna ed Inghilterra. Arriva a Milano in prestito secco, con l'Inter chiamata a partecipare al suo ingaggio con la quota di 5 milioni di euro sui 12 complessivi.

Una formula vantaggiosa per la società nerazzurra, che permette di portare in squadra a zero un giocatore potenzialmente devastante se ritroverà la migliore condizione e gli stimoli giusti, tanto più vicino a Lukaku, già suo compagno di reparto a Manchester.

Inter e Red Devils si dovrebbero incontrare dunque al termine della stagione per decidere il futuro del cileno e a quali somme. C'è però una interessante indiscrezione, riportata poco fa da TuttoMercatoWeb, secondo la quale tra le due società sarebbe già stato concordato "un gentlemen agreement non scritto per restare in nerazzurro altri due anni."