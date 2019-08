Sanchez aspetta l'Inter. Il cileno ieri ha giocato con lo United

Alexis Sanchez aspetta l'Inter, manca sempre meno al suo approdo in nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening, il Manchester United, nella giornata di ieri, ha organizzato un'amichevole contro Sheffield United dedicata agli U23 ed a tutti coloro che non sono scesi in campo. Solskjaer ha dato questa possibilità a tutti colore ne avrebbero avuto voglia.

In questa gara disputata a porte chiuse, il numero 7 dei Red Devils, è sceso in campo dimostrandosi voglioso di tenersi pronto per il probabile approdo in Serie A.