Rummenigge sul possibile riscatto di Ivan Perisic, parole importanti

Karl-Heinz Rummenigge, ceo del Bayern Monaco, è stato intervistato dai colleghi di TuttoMercatoWeb a margine del Festival dello Sport. Ivan Perisic ha iniziato in maniera ottimale la stagione con i bavaresi, proprio per questo motivo il riscatto del croato sembrerebbe essere sempre più nei piani dei tedeschi.

"Non escludo il riscatto di Perisic da parte del Bayern Monaco, la sua partenza in stagione è stata buona. Abbiamo l'accordo con l'Inter per riparlarne, valuteremo anche col giocatore".