Romano: "Offerta Tottenham per Lautaro Martinez è reale, ma l'Inter..."

La notizia rilanciata dal Times inizia a trovare le prime conferme anche in Italia: il Tottenham vira deciso su Lautaro Martinez tanto da avere avanzato già un'offerta alla società nerazzurra. La conferma arriva anche attraverso Fabrizio Romano che, attraverso il suo profilo Twitter, ha dato notizia di questa trattativa che potrebbe prendere piede.

Ecco quanto riportato: " Il Tottenham ha aperto le trattative giorni fa per l'offerta di 70 milioni per Lautaro Martinez, anche l'Atletico Madrid ha chiesto Lautaro. E' un vero obbiettivo per gli Spurs - L'Inter dice di non avere intenzione di venderlo questa estate. Dopo aver ceduto Lukaku al Chelsea, l'Inter punta a tenere Lautaro Martinez".

Altre offerte, dunque, per altri gioielli nerazzurri. Dopo le partenze di Achraf Hakimi al PSG e quella di Romelu Lukaku al Chelsea, potrebbero essercene delle altre. Per ora l'Inter ha rifiutato le offerte, vedremo se ci saranno dei rilanci nei prossimi giorni che potranno ingolosire i nerazzurri che poi dovranno cercare un sostituto.