Roma - Petrachi non ne vuole sapere: "Di Dzeko non..."

Gianluca Petrachi, al termine della conferenza stampa dedicata alla presentazione di Leonardo Spinazzola, ha parlato del mercato della Roma, preferendo non esprimersi in merito ad Edin Dzeko.

Ci sono stati passi avanti per Dzeko con l'Inter?

"Non parlo singolarmente dei giocatori. Io sono molto silenzioso e non amo dare vantaggi. Lavoro in un modo singolare, comunico solo con Guido Fienga per la sfida da fare. Se vogliamo parlare di reparti sicuramente dovremo prendere un centrocampista".