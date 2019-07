Roma, Dzeko salta l'amichevole contro il Rieti: il motivo

In quel di Trigoria nella tarda mattina di oggi sarebbe dovuto scendere in campo per sfidare il Rieti. Edin Dzeko però, non ha preso parte all'amichevole per un sovraccarico alla coscia.

Se sia un infortunio reale o uno stop dettato da un imminente passaggio all'Inter è difficile dirlo con certezza. Quel che è certo, è che il bosniaco ha l'accordo con i meneghini da settimane e non vede l'ora di raggiungere Antonio Conte.

La Roma, anche in virtù delle difficoltà nell'ingaggiare Gonzalo Higuain, starebbe prendendo tempo continuando a richiedere 20 milioni di euro, ma con ogni probabilità l'affare si chiuderà a metà strada tra domanda e offerta, ossia vicino ai 15 milioni di euro.