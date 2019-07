(RMC) Mercato Inter: una scommessa da un milione giocata ancora in Francia

Mentre Godin, Lazaro e Sensi già arrivati, mentre Barella sente il profumo di San Siro sempre più vicino, l'Inter continua la sua attività di ricerca di nuovi talenti. Lo staff nerazzurro guarda ancora alla Francia alla scoperta di giovani prospetti da far crescere e secondo RMC Sport, l'Inter sarebbe vicinissima chiudere un'altra operazione di mercato.

Si tratterebbe di Étienne Youte Kinkoue, difensore di 17 anni del Troyes, che a giudizio dell'emittente monegasca sarebbe a un passo dai nerazzurri, pronti a sborsare per il suo acquisto un milione di euro, bonus compresi. Il giovane centrale transalpino raggiungerà così l’altro promettente prospetto dei “Galletti” e compagno di squadra in U17, il centrocampista Lucien Agoume, il cui acquisto è già stato ufficializzato dalla società nerazzurra. Kinkoue ha partecipato anche ai recenti Europei Under 17, giocando la sola gara contro la Repubblica Ceca. Con la nazionale francese di categoria il classe 2002 vanta 8 presenze ed un gol, curiosamente segnato proprio ai pari età italiani.