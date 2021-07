Ritorno di fiamma per un ex: l'Inter sfida la Juventus ed il Milan

Secondo quanto riportato da parte di ESPN, ci sarà una sfida tutta italiana per riportare in Serie A una vecchia conoscenza del nostro calcio, andato via troppo giovane verso altri lidi, dopo aver lasciato l'Inter.

Infatti, secondo l'emittente, le tre grandi Inter, Milan e Juventus si sfideranno sul mercato per portare a casa l'attaccante del Barcellona, Philippe Coutinho, fuori dai piani della squadra catalana e messo in uscita da Koeman.

Il giocatore, dal canto suo, ha capito di non essere centrale per il tecnico e vorrebbe provare una nuova esperienza e chissà che non ci possa essere un nuovo ritorno in Italia.