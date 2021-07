Risoluzione Joao Mario: sinergia in vista tra Inter e Benfica

L'Inter, nella giornata di oggi, ha formalizzato la risoluzione consensuale con il centrocampista portoghese Joao Mario che si è accasato a parametro zero al Benfica. Dopo la trattativa non andata a buon fine con lo Sporting Lisbona, infatti, il giocatore ha deciso di aggirare la clausola secondo cui non avrebbe potuto essere acquistato da una rivali dello Sporting stesso.

Questo, però, ha comportato una minusvalenza di circa 7 milioni per l'Inter, tanto che, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si pensa che tra Inter e Benfica ci possa essere una sinergia di mercato per fare in modo che i nerazzurri possano sistemare il bilancio dopo tale minusvalenza. Ecco che per il giornalista, allora, qualche esubero della squadra nerazzurra potrebbe andare in Portogallo.

Si tratta di Dalbert o di Lazaro, entrambi in uscita dall'Inter, visto che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi, e che andranno via. Potrebbero essere loro i giocatori che metterebbero a posto il buco creato dalla partenza di Joao Mario. Quel che è certo è che tra Inter e Benfica qualcosa bolle in pentola.