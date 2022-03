Rinnovo Dybala, Inter spettatrice interessata: il punto della situazione

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus resta appeso ad un filo.

Se da un lato la dirigenza bianconera investe complessivamente quasi 80 milioni di euro per ingaggiare Dusan Vlahovic, dall'altro continua a meditare sul futuro dell'ex Palermo. La Joya negli ultimi anni è stato protagonista in negativo di numerosi infortuni muscolari che non gli hanno permesso di esprimere il proprio talento al 100% (se non a sprazzi). Questo fattore, ha inevitabilmente condizionato le trattative per il prolungamento dell'attuale contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

L'agente di Dybala, Jorge Antun, per il suo assistito richiede da mesi un indennizzo pari ad almeno 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra considerevole che, dopo l'acquisto di Vlahovic, fa meditare ancor di più il patron Andrea Agnelli e il resto della dirigenza. Stando a quanto appreso quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport, l'intenzione dei torinesi sarebbe quella di proporre al classe 1993 un contratto che arriverebbe a 10 milioni di euro solo al raggiungimento di determinati bonus personali e di squadra.

Il tutto, per tutelarsi anche dai problemi fisici dell'argentino che potrebbero reiterarsi. Dal canto proprio l'AD dell'Inter, Giuseppe Marotta, resta vigile su Dybala e segue, seppur sotto traccia, le negoziazioni tra il calciatore e la Juventus. La possibilità di prelevare a parametro zero un profilo come quello della Joya lo stuzzica parecchio e se davvero ci fosse anche solo l'1% di possibilità di riuscirci, ci proverà in ogni modo. Nel frattempo Antun è riuscito a risolvere gli intoppi burocratici che non lo vedevano riconosciuto dalla FIGC e potrà assistere Dybala a tutti gli effetti.