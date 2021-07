Rinnovo Brozovic: si attende il rientro, ma la trattativa sarà lunga

Uno dei pezzi pregiati dell'Inter è Marcelo Brozovic che, però, ha il suo contratto in scadenza, con la squadra nerazzurra, nel giugno del 2022. Per questo, non appena ci sarà il suo ritorno dalle vacanze, ci si siederà intorno a un tavolo per iniziare a parlare dell'argomento rinnovo.

Secondo quanto riportato da parte del Corriere della Sera, la trattativa per arrivare al prolungamento di contratto non sarà nè breve e nemmeno in discesa, dal momento che il croato vorrebbe molto più dello stipendio attualmente percepito e la dirigenza potrà spingersi solo oltre ad un certo punto.

Ecco perchè sarà importante incontrarsi e iniziare a mettere le basi per una felice conclusione della trattativa. Un elemento imprescindibile che anche Simone Inzaghi considera come un perno della squadra titolare.