Rinnovo Aubameyang, trattativa con l'Arsenal avviata

Il mercato degli attaccanti inizia a diventare piuttosto intrigante. Uno dei nomi che faranno senza dubbio più discutere è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, attualmente in forza all'Arsenal.

Il centravanti gabonese ha un contratto in scadenza con i Gunners fino a giugno 2021 che però non ha ancora rinnovato. I dialoghi tra l'entourage del gabonese e l'Arsenal per prolungare e matrimonio ci sono, ma al contempo si terranno in considerazione anche offerte provenienti da terzi.

Per Aubameyang di recente, oltre a Barcellona, Chelsea e Real Madrid, ha chiesto informazioni anche l'Inter (in virtù di una possibile cessione di Lautaro Martinez). Lo ha riferito il Sun.