Rinforzi in difesa: un parametro zero stuzzica i nerazzurri

Secondo quanto riportato dal portale Diretta Goal, l'Inter sarebbe alla ricerca di un innesto nel reparto difensivo per permettere ad Antonio Conte di avere più soluzioni.

Per questo Beppe Marotta sarebbe pronto a sferrare l'assalto per Jerome Boateng del Bayern Monaco che andrà via a parametro zero dalla squadra bavarese.

Secondo quanto riportato, il centrale tedesco, per firmare con il suo prossimo club, vorrebbe un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione per due anni. L'Inter potrebbe proporre di spalmare l'ingaggio in tre anni.