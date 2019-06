Retroscena Inter, con il Genoa c'è una scrittura privata anti Juventus

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, su calciomercato.com, la dirigenza dell'Inter si sarebbe cautelata con un accordo scritto con il Genoa per evitare inserimenti della Juventus su Andrea Pinamonti.

"La cessione definitiva al Genoa è evidentemente una mossa legata alle necessità del Fair Play Finanziario visti i 18 milioni di incasso più bonus, in passato tanti altri centravanti talentuosi in Primavera come Bonazzoli o Longo hanno poi tradito ma Pinamonti ha già dimostrato tutt'altro, in maglia azzurra così come al primo anno di Serie A col Frosinone. L'Inter ha un accordo privato con il presidente Preziosi per la rivendita di Andrea, che rimarrà quindi in pugno ai nerazzurri, sotto controllo."

Per il collega "lo stesso Conte non perderà d'occhio Pinamonti, ora pronto per concentrarsi sulla nuova esperienza rossoblù. Ma c'è di più: l'Inter ha stabilito questo accordo anche per iscritto con il Genoa per evitare inserimenti della Juventus. Già un anno fa i bianconeri volevano approfittare della situazione di stallo per il contratto di Andrea con l'Inter, prima che venisse rinnovato.

Pinamonti è sempre stato stimato dalla Juve, perderne il controllo avrebbe potuto significare vederlo in bianconero se davvero esplodesse con il Grifone. Marotta e Ausilio hanno evitato ogni pericolo con un accordo che blinda l'attaccante, ora starà a lui dimostrare ancora e riprendersi l'Inter. Ancora, più di prima."